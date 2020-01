Pini tagliati a Fiumaretta, 'Insieme per Ameglia': "Da sindaco risposte lacunose"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal gruppo Insieme per Ameglia



Stamattina il Sindaco ha risposto alla nostra interrogazione relativa al taglio dei pini a Fiumaretta. Nel suo lungo intervento (la gran parte del quale in verità consiste nella trascrizione di parti della perizia, dell'ordinanza e di alcune sentenze) il Sindaco ha deluso le nostre aspettative perché alcune domande sono rimaste senza risposta.

Avevamo chiesto di conoscere l'esito del controllo dei Carabinieri Forestali e da quali enti il Comune deve ancora ottenere i pareri, ma le risposte non sono arrivate.

È stato invece confermato che il costo dell'acquisto di nuove piante sarà a carico del Comune mentre non si sa ancora con quali piante verranno sostituiti i pini abbattuti.

Il Comune nel frattempo ha incaricato un agronomo come risulta da determina n. 851 del 27 dicembre scorso proprio per decidere che piante mettere. Per questo incarico il Comune spenderà 3.111,00 euro. In realtà oggi il Sindaco ha riferito che il tecnico dovrà elaborare un "progetto di un'area con terreni sabbiosi contigua all'area umida già perimetrata all'interno del sic". Confessiamo di non aver ben compreso cosa debba fare l'agronomo e dove verranno piantati i nuovi alberi, ma crediamo che il nodo stia proprio lì.

Non siamo assolutamente soddisfatti della lacunosa risposta del Sindaco ed abbiamo espresso il dubbio che il taglio possa avere a che fare con le richieste avanzate dai rappresentanti della società che ha acquistato i terreni dalla Marinella spa in quella zona. Staremo a vedere.

Certo noi non ci fermiamo qui.



Insieme per Ameglia