Piazza Martiri in consiglio dopo otto mesi: "Sui tempi abbiamo sbagliato"

Sarzana - Val di Magra - La petizione su Piazza Martiri si appresta ad arrivare in consiglio comunale con un “ritardo colpevole”, come affermato sabato mattina in Commissione territorio dal presidente del consiglio comunale Carlo Rampi, che non ha esitato ad assumersi la responsabilità dell'allungamento dei tempi in condivisione con la presidenza della Commissione stessa, carica ricoperta dall'esponente della Lega Luca Spilamberti. In effetti dalla Commissione (febbraio 2019) che aveva rinviato al consiglio comunale la petizione e la riunione della massima assemblea civica che la accoglierà (il prossimo 25 ottobre) di tempo ne è passato parecchio. È vero – come emerso in commissione - anche che della Piazza, sempre in consiglio, si è parlato poco dopo la Commissione di febbraio discutendo la mozione di Sarzana popolare, ma è altrettanto vero che la petizione (che troverà spazio 'tradotta' in mozione) il suo momento non l'ha ancora avuto. In mezzo c'è anche stato il pronunciamento del Tar sul famoso ricorso, che ha visto i magistrati rigettare la sospensiva: lavori avanti. E, come accennato da Rampi, non è così pacifico che il contestato cantiere possa davvero trovare discussione a Palazzo Roderio fra quattro giorni, visto che l'ordine del giorno sarà particolarmente fitto. Lieve parapiglia sabato mattina, di fronte a una decina di attivisti del fronte anti cantiere, su un parere tecnico degli uffici, in particolare sull'esegesi del verbale di commissione per capire se potesse essere dato o meno, e se in caso di diniego questo fosse una circostanza imperitura o no. E soprattutto c'è stata un po' di maretta, me niente di drammatico, su alcune motivazioni addotte dal presidente Spilamberti per spiegare i ritardi dell'iter, cioè il pensionamento – preceduto da ferie legittimamente maturate – del dirigente di riferimento. “Quindi in Comune quando manca un dirigente o è in ferie non si fa niente, diciamolo in modo chiaro”, ha polemizzato dall'opposizione Mione. “Al di là dei particolari, il punto è che la gente si chiede cosa ne è stato della pratica. Insomma ce la siamo un po' menata, perché che la petizione dovesse andare in consiglio, tra l'altro entro sessanta giorni, era chiaro”, ha puntualizzato il Pd Lorenzini. Appuntamento ora al consiglio del 25 ottobre ore 18.00.