Piattaforma inadeguata, consiglio comunale rinviato dopo cinque ore

Sarzana - Val di Magra - L'impossibilità di verificare la presenza contemporanea in video di tutti i consiglieri comunali, a causa dell'inadeguatezza della piattaforma digitale acquistata dal Comune, ha mandato a monte la seduta convocata in via urgente per oggi pomeriggio dal sindaco di Sarzana, che aveva all'ordine del giorno la relazione della stessa Ponzanelli e le mozioni su Rsa Sabbadini e altre misure anti-covid.



Alcune difficoltà tecniche già emerse nella lunga conferenza dei capigruppo della mattinata sono diventate poi evidenti quando alle 16.00 si sono collegati consiglieri, sindaco e assessori con il presidente Rampi che ha spiegato come in contemporanea si potessero vedere solo tre webcam e non l'intera assemblea. L'opposizione, con Mione, Casini e Castagna ha fatto presente fin da subito che questo avrebbe pregiudicato la regolarità della seduta visto che non sarebbe stato possibile garantire il numero legale.



Seduta che ufficialmente non è mai iniziata ma che di fatto si è protratta per diverse ore fra prove tecniche, scambi di accuse e l'improvvisa esclusione di due giornalisti fra i tre presenti (regolarmente loggati) nelle fasi più concitate del dibattito.

“Da parte della minoranza – hanno rivendicato Castagna e Mione – c'è stata fin dall'inizio la massima collaborazione, abbiamo prodotto mozioni incidentali e materiale per questo consiglio e non ci attacchiamo certo ad un cavillo. Nessun tecnico ci ha detto che non avremmo potuto vedere tutte le Webcam, se lo sapevate e non ci avete detto nulla è grave”. Sempre per l'opposizione Casini e Lorenzini hanno chiesto invece di investire in una piattaforma differente, portando l'esempio del consiglio comunale spezzino riunitosi nei giorni scorsi con tutti i consiglieri presenti contemporaneamente in video. “Lì – hanno detto – in qualunque momento era possibile verificare la presenza fisica di tutte le persone”. “Il programma – ha ribattuto il segretario Guerrera – ci è stato venduto come omologato per il consiglio comunale e la ditta dovrà renderne conto”.



La situazione di stallo si è sbloccata solo intorno alle 21.00, dopo una riunione fiume dei capigruppo tenutasi su Skype che ha portato all'approvazione di una mozione congiunta letta dal presidente Rampi e approvata all'unanimità. “I capigruppo – ha affermato – tenendo conto dell'orario e dell'ampio superamento del tempo di lavoro dei dipendenti, nonché del parere verbale reso dal segretario in ordine al dovere del presidente ed al diritto dei consiglieri di verificare in ogni momento effettiva persistenza del numero legale, hanno deciso di rinviare ad altra seduta il consiglio”.

La mozione dà inoltre mandato al segretario “di approvvigionarsi di altra piattaforma che ovvi ai problemi di connessione manifestatisi, e che consenta di verificare la persistenza del numero legale dei consiglieri”.



