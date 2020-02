Pianoforte, Casini: "Rispetto per Bonci ma deve risponderne la giunta in consiglio"

Sarzana - Val di Magra - “Anche sul caso del Pianoforte questa giunta non proferisce parola e manda avanti altri per giustificare a mezzo stampa atti e documenti di cui loro sono firmatari e di cui loro sono i responsabili”. Il capogruppo di Italia Viva Beatrice Casini torna così sul dibattito riguardante lo spostamento del pianoforte cittadino all'istituto spezzino. “Mi spiace – sottolinea - che il tentativo di giustificare questa scellerata decisione, intervenendo pubblicamente, lo abbia dovuto fare il professor Bonci del liceo Cardarelli. A lui, seppur con grande rispetto, vorrei dire che non ha alcun titolo per farlo. L’atto con cui viene affidato il pianoforte della città di Sarzana al liceo Spezzino si chiama Delibera di Giunta (non delibera di Bonci) quindi e’ la giunta che avrebbe dovuto e ora dovrà risponderne in consiglio comunale. Noi consiglieri, nel totale rispetto delle funzioni e nel sacrosanto diritto di tutelare il patrimonio della città, abbiamo presentato un ordine del giorno e chiesto spiegazioni a quell’organo che il 10.01.2020 sì e’ riunito ed ha deciso di “sbarazzarsi” dello strumento attraverso un’inspiegabile convenzione a favore del liceo Cardarelli. Lo ringraziamo per l’attenzione che ha posto in questi anni allo strumento, cosa che avrebbe dovuto fare la stessa amministrazione, ma essendo un bene prezioso, di proprietà della città di Sarzana, e’ giusto che la città di Sarzana se ne occupi e lo valorizzi. Per tutto il resto – conclude Casini - ne discuteremo nella sede opportuna e quindi in consiglio comunale”.