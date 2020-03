Piano spiagge, ok in consiglio. Sparisce uno stabilimento

Sarzana - Val di Magra - Approvato ieri notte in consiglio comunale a Sarzana il 'Piano spiagge', precisamente il 'Piano particolareggiato di iniziativa pubblica degli arenili e della fascia costiera' (QUI un approfondimento), condito dall'accettazione delle prescrizioni della Regione Liguria. Voto favorevole della maggioranza, contrario dell'opposizione, come ampiamente atteso. Dalla minoranza il capogruppo Pd Daniele Castagna ha provato a bloccare la pratica per una questione pregiudiziale, evidenziando "errori grossolani" (in particolare contrasto tra Planimetria e Relazione tecnica) relativi alla realizzabilità o meno di rilevanti superfici commerciali su Via Kennedy. Pregiudiziale respinta: “Si tratta di meri refusi materiali”, hanno spiegato dalla maggioranza. Critiche da Italia Viva, la cui capogruppo Beatrice Casini ha parlato di un “Piano incapace di valorizzare il litorale. L'amministrazione si è solo occupata di ritirare il ricorso al Tar (promosso dalla precedente amministrazione contro la Regione e le sue osservazioni, ndr) e ripresentare la pratica. Una scelta miope. Si passa da 9 a 4 chioschi, non si fa il percorso pedonale pubblico con piccole attività commerciali, fruibile tutto l'anno, si rinuncia al pontile, vengono cancellati 1600 parcheggi. Ci saranno problemi economici, viabilistici e ambientali”. Simili critiche dal Dem Lorenzini che ha puntato il dito contro la “mancanza di un'analisi sul traffico”. Paolo Mione, capogruppo di 'Sarzana per Sarzana', ha parlato di un “Piano che non fa gli interessi dei cittadini e dei balneatori. E che rischia di essere al centro di più ricorsi, con anni di stop come accaduto per il litorale amegliese. Sospendiamo la pratica e ridiscutiamola con la Regione per arrivare a uno strumento inattaccabile”. Mione, protagonista di un nuovo vibrante attacco al presidente del consiglio Rampi (QUI), ha altresì evidenziato come il Comune di Sarzana sia ancora privo di un responsabile Ufficio tecnico, “figura ancora vacante. Ma possiamo votare una pratica del genere senza una figura di questo tipo? Che potrebbe anche fare osservazioni al Piano. L'architetto Lucchesini, che ce lo presenta, non può certo trovargli dei difetti, il progetto è suo, è come un figlio”. Per la capogruppo pentastellata Federica Giorgi “questa amministrazione dimostra continuità con la precedente nel subire prevalentemente l'interesse privato rispetto a quello pubblico, infatti la linea demaniale è ancora lì, indebitamente disegnata”. Dall'opposizione non sono mancate perplessità – anche per eventuali battaglie di carte bollate - su una delle conseguenza macroscopiche del Piano, cioè la cancellazione di uno dei cinque stabilimenti 'lato' Fiumaretta, ovvero il Bagno Sauro.



“Dopo decenni di immobilismo e anarchia arriviamo a un Piano sostenibile che offre prospettive di sviluppo e rilancio – ha affermato la sindaca Cristina Ponzanelli -. Ci sono già soggetti interessati a investire. Il Piano potrà inoltre essere perfezionato con il Puc in corso di elaborazione”. L'altro Ponzanelli, il Luca capogruppo totiano, ha detto che “Cavarra su Marinella aveva la volontà di svoltare, ma il problema è che non ha fatto nulla, tranne annunci roboanti. La volontà non basta”. Il presidente Rampi, alfiere di Fratelli d'Italia, ha osservato che “il Piano fa uscire Marinella da una situazione di anarchia in cui è stata tenuta addirittura con atti amministrativi illegittimi”. Pieno plauso al Piano anche da Sarzana popolare, il cui capogruppo Pizzuto ha parlato di “risultato storico che ridà slancio a una frazione trascurata”. Soddisfazione da parte della Lega, che con il capogruppo Iacopi ha registrato una “Marinella abbandonata per trent'anni, mai una progettualità messa sul tavolo finora. E quattro stabilimenti dati in assegnazione senza che al Comune sia mai attivato un euro, un danno enorme per la collettività”. Poi, a notte inoltrata – orario raggiunto anche per una pausa cena che ha generosamente sforato i 45 minuti previsti -, l'alzata di mano e l'approvazione definitiva del Piano, giunto al termine di un iter burocratico e amministrativo articolato e complesso.