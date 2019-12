Piano spiagge, Ponzanelli: "Al più presto approvazione in consiglio comunale"

Sarzana - Val di Magra - "Con la deliberazione di oggi della giunta regionale sblocchiamo un Piano spiagge ingessato da anni, per di più come promesso entro la fine dell’anno. Lo ratificheremo al più presto in consiglio comunale affinché Marinella possa finalmente guardare al futuro e realizzare le sue grandi potenzialità, soffocate da anni di politiche colpevoli e da mancanza di visione". Lo dichiara in una nota il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, in seguito all'ok della Regione Liguria al Piano spiagge.