Piano spiagge, Insieme per Ameglia: "Regione ha bocciato ampliamenti"

Sarzana - Val di Magra - Nell'ultima seduta del consiglio è stata approvata la delibera di presa d'atto delle prescrizioni della Regione al piano delle spiagge. Nel merito la Regione ha bocciato la previsione di ampliamenti e nuove costruzioni di stabilimenti su due piani. Il Comune ha dovuto così ridisegnare le solite volumetrie su un piano invece che si due. Per fare questo ha dovuto ampliare le aree su cui sorgeranno le nuove costruzioni. Si tratta di modifiche sostanziali che erano state comunicate 6 mesi fa.

L'approvazione d questa delibera é la plastica dimostrazione del fatto che il piano delle spiagge non é ancora esecutivo.



Non ci è stato però spiegato come sia possibile che nel frattempo alcuni privati abbiano potuto beneficiare dell'anticipata applicazione di un piano non ancora esecutivo (recinzione e gestione parcheggi e scogliere/isolotti). Non solo ma come sia stato possibile che i parcheggi addirittura siano stati "sanati" con delibera di giunta. Chi era presente in consiglio ha potuto notare gli imbarazzi della maggioranza confermati dal fatto che non abbiamo assistito ieri a roboanti comunicati stampa sul punto. Infine per quanto riguarda il fatto che le spiagge libere siano state delimitate dai privati in maniera tale da ridurle notevolmente, ci hanno garantito che stanno lavorando alacremente. Allora siamo tranquilli, a ottobre sarà tutto sistemato!.



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia