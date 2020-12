Piana e Menini in visita al Parco di Montemarcello

Sarzana - Val di Magra - Visita a Sarzana nella sede del Parco di Montemarcello Magra Vara questa mattina per l'assessore regionale Alessandro Piana e la consigliera regionale Daniela Menini. "C’è stato il tempo - afferma il commissario Pietro Tedeschi - di consegnare la sintesi del progetto di bacino “manutenzione dei fiumi, gestione delle biomasse, sicurezza territoriale", con la richiesta all'assessore di presentarlo più diffusamente in un incontro ad hoc. L'assessore si è dichiarato disponibile e ci si incontrerà prossimamente. Abbiamo altresì consegnato il materiale del Sentiero delle Parole come impegno del nostro parco tra natura e cultura. Piana - conclude Tedeschi - mi ha anche comunicato che ci sarà prossimamente un confronto sulle tematiche affrontate nell'ultima finanziaria. Ringrazio quindi sia l'assessore che la consigliera per il breve ma significativo incontro".