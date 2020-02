Piana di Marinella, Castagna e Lorenzini: "Preservare il Parco campagna"

Sarzana - Val di Magra - “Come si intende preservare la destinazione ad uso pubblico del Parco Campagna di Marinella?”. Lo chiedono i consiglieri comunali del Pd Daniele Castagna e Damiano Lorenzini nell'interpellanza presentata per conoscere anche le intenzioni della giunta Ponzanelli di Sarzana il merito al collegamento fra la piana di Marinella e quella di Luni.

I consiglieri di opposizione osservano in fatti come “sono in atto, seppur con estrema lentezza, le procedure di elaborazione del nuovo Puc che coinvolgerà anche Marinella. In anticipo sul piano l'amministrazione comunale, con scelta discutibile, sta portando avanti di concerto con la Regione Liguria la configurazione del territorio”. Anche in virtù del recente via libera della giunta Toti al piano del litorale, Castagna e Lorenzini ricordano che “nel vecchio piano regolatore era prevista la destinazione ad uso pubblico del Parco Campagna ed appare doveroso che venga mantenuto”.