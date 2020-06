Peracchini: "Ricordo ai 'compagni' del Pd che fino al 2017 hanno governato loro"

Sarzana - Val di Magra - "Sulla realizzazione del nuovo ponte di collegamento tra S. Stefano Magra e Ceparana il Partito Democratico parla di ciò che non ha saputo fare né è stato in grado di realizzare. La Provincia, invece, ha concluso la Conferenza dei Servizi già da alcune settimane e ha trasmesso, sempre da alcune settimane, la proposta di convenzione al competente ufficio del Ministero Infrastrutture. La Regione Liguria ci ha già accordato un anticipo di liquidità di tre milioni di euro per avviare le gare e pagare la progettazione dell’altro lotto di lavori relativi al nuovo ponte". Pierluigi Peracchini, nella veste di presidente della Provincia della Spezia, attacca il partito di Via Lunigiana su tutta la linea: "Quando il Pd accusa ritardi su questa vicenda sta presumibilmente parlando del Ministero Infrastrutture guidato dal Ministro del Pd De Micheli: infatti, a tutt’oggi, non è ancora pervenuta la firma sulla Convenzione che giace a Roma in attesa e, nel frattempo, il Ministero si perde nelle sue cabine di regia senza decidere. Ma di tutto questo il comunicato del Pd non se ne preoccupa".



Peracchini completa il suo discorso sulla questione cantieri: "Circa l’attività della Provincia segnalo sommessamente ai compagni del Pd che proprio loro l’hanno governata fino all’ottobre del 2017: se, come sostengono, l’ex ministro Delrio mandò milioni di euro al nostro Ente già nel 2016, come mai proprio in quello stesso anno l’allora Presidente della Provincia, esponente del Pd, denunciò pubblicamente l’impossibilità di effettuare alcun tipo di intervento sulla viabilità provinciale? La storia è un’altra: i primi cantieri promossi dalla Provincia si sono visti con l’inizio del 2018 e l’arrivo del governo di centrodestra alla guida dell’ente. La Provincia ha passato ad Anas le strade che questa ha inteso assumersi, in un confronto trasparente tra istituzioni locali e statali. Per quanto concerne il ruolo di Salt, questa deve invece provvedere agli impegni che le competono in virtù delle concessioni a suo tempo sottoscritte da ministri sempre del Pd. Tutto il resto delle lamentele insussistenti contro Provincia e Regione Liguria sono solamente discorsi intrisi di vuoto politichese. Sono io che pongo una domanda al Pd e ai suoi dirigenti: come mai siete così zelanti nel predicare

agli altri cosa dovrebbero fare ma, quando vi trovate ad amministrare direttamente le nostre istituzioni, non agite mai con la stessa tempestività lungimiranza che mettete nei comunicati? Non abbiamo bisogno di ottimi predicatori, ci servono Ministri che sappiano sbloccare subito risorse, firmare provvedimenti e rimuovere quei lacci burocratici del Codice dei contratti che stanno affossando l’Italia intera il nostro territorio".