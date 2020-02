Per Cambiamo! mattinata di campagna elettorale anche ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - È partita ieri la campagna elettorale di Cambiamo!, il partito di Giovanni Toti, alla Spezia e Sarzana. In tanti si sono avvicinati per conoscere meglio questa nuova realtà politica e informarsi sul programma elettorale.

Ai banchetti hanno presenziato anche l'assessore regionale Giacomo Giampedrone e l'onorevole Manuela Gagliardi, oltre ad amministratori locali e simpatizzanti. Il prossimo appuntamento è fissato per questa mattina ad Arcola, in via della Repubblica, fino alle 13.