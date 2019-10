Pd sarzanese torna in piazza e... al mercato. Ricci: "Facciamo la nostra parte"

Sarzana - Val di Magra - Il Pd di Sarzana si mobilita nel fine settimana con una serie di iniziative politiche sulla scia dell’attività di rilancio messa in cantiere dal leader Zingaretti in tutta Italia per l’inizio di ottobre. E proprio dalla segreteria nazionale del partito arriva a Sarzana un big: Stefano Vaccari, responsabile dell’organizzazione. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 ottobre alle 21 alla sala della Repubblica, in via Falcinello 1. Quest’ultimo è l’evento di maggior interesse tra gli impegni democratici in Val di Magra, insieme a volantinaggi (giovedì giorno di mercato) e all’organizzazione di gazebo in piazza Luni, sabato 5 ottobre dalle 14 alle 19 per la raccolta di nuove iscrizioni e la presentazione del programma di governo. “Scendiamo nelle strade e nelle piazze - afferma Rosolino Vico Ricci, segretario dell’Unione comunale Pd - per far ripartire il tesseramento e per ascoltare le opinioni delle persone. Sarzana vuole fare la sua parte per combattere le destre, come vuole la linea Zingaretti, territorio per territorio, comune per comune, guardando ai cittadini. Contro l’odio e la rabbia riporteremo in politica la speranza e la solidarietà. Per questo chiediamo idee, partecipazione e entusiasmo”.