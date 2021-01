Pd sarzanese e consigliera Casini ricordano la Shoah

Sarzana - Val di Magra - Stamani in occasione del Giorno della Memoria, una delegazione del Partito Democratico sarzanese, guidata dal segretario Ricci, dal capogruppo Castagna e della segretaria dei Giovani Democratici Bianchini, insieme al senatore Caleo, ha deposto un mazzo di fiori presso la targa che contraddistingue via XXVII gennaio, la strada di collegamento tra via Cisa Vecchia a via Falcinello dedicata dalla precedente amministrazione al ricordo della Shoah. Alla breve cerimonia ha partecipato anche la consigliera comunale di Siamo Sarzana Beatrice Casini.