Pd sarzanese: "Stiamo ancora attendendo tavolo tecnico sul lavoro, basta giochetti"

Sarzana - Val di Magra - "Cogliamo con preoccupazione l’ennesimo grido d’allarme lanciato dai sindacati sulle difficoltà del commercio sarzanese. Criticità, senza dubbio acuite dal fenomeno pandemico in corso, che non riguardano solo i commercianti del centro, ma anche alcuni gruppi come Grancasa e Millepiedi, in cui sono impiegati molti lavoratori a rischio licenziamento". Lo scrivono in una nota congiunta i consiglieri comunali del Pd Castagna e Lorenzini il segretario cittadino Vico Ricci, spiegando: "Sul tema del lavoro ci siamo sempre fatti trovare pronti con ordini del giorno utili a favorire l’individuazione di soluzioni per i lavoratori e le famiglie (Odg del PD per il Consiglio Comunale del giugno 2019 in cui presenziarono molti politici di livello regionale e nazionale), richieste di convocazioni di “tavoli tecnici” e commissioni consiliari al fine di monitorare l’evolversi delle situazioni più critiche".



"L’amministrazione comunale e regionale (entrambe di centro-destra), dovevano farsi carico di individuare quelle misure o soluzioni in grado di tentare, per quanto possibile, una inversione di rotta, sia in favore del piccolo commercio, sia in ordine alle crisi aziendali di alcuni grandi gruppi operanti sul nostro territorio.

Invece, non possiamo esimerci dal far notare come l’amministrazione comunale abbia disatteso i suoi impegni, in primis proprio quello della convocazione di un tavolo tecnico sul lavoro, mai avvenuta. All’uopo era stata individuata la Commissione affari sociali come sede istituzionale per cercare di favorire, in maniera trasparente, delle soluzioni concrete in tema di commercio e lavoro. Sul punto, da un anno invano attendiamo l’agognata convocazione!".



"Colpisce che il Consigliere Luca Ponzanelli tenti di salvarsi maldestramente in corner, prendendosi tardivamente a cuore il problema. Notiamo altresì la confusione e la divisione dell’amministrazione comunale che su un tema così delicato, anziché attivarsi con l’assessore al commercio in carica Roberto Italiani o con il presidente della commissione affari sociali Precetti (entrambi di Liguria Popolare), cerca di tappare le sue falle con il consigliere comunale (futuro assessore?) del gruppo “Cambiamo”, Ponzanelli. Invero, occorre rilevare che l’inerzia e la confusione dell’amministrazione è stata plasticamente messa a nudo dalla Confersercenti provinciale che non più tardi di ieri ha sancito che “brilla l’inerzia dell’amministrazione comunale di Sarzana” in tema di sensibilità alla riduzione/sospensione dei tributi locali".



"Per quanto ci riguarda - concludono - pur essendo all’opposizione, incalzeremo l’amministrazione comunale affinché si discuta dei problemi ed insieme (maggioranza – opposizioni e forze sindacali), senza piantare “bandierine”, nelle sedi istituzionali a suo tempo individuate, si possa tentare di individuare misure utili per il sostegno del commercio cittadino (sgravi fiscali, agevolazioni, ecc..) e per la tenuta dei livelli occupazionali nella nostra città".