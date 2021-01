Pd ricorda Lorenzo Vincenzi: "Ha apportato contributi decisivi nella ricerca culturale"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo e pubblichiamo: "Il Partito Democratico di Sarzana si unisce al diffuso cordoglio cittadino per la prematura scomparsa del professor Lorenzo Vincenzi, esprimendo sentimenti di affetto e vicinanza alla famiglia. Iscritto sin dalla fondazione del PD presso il Circolo spezzino di Fabiano - la Lizza dove risiedeva, può essere considerato un "sarzanese d'adozione" per aver vissuto la maggior parte della propria missione socio-educativa nella Città di Sarzana, alla cui storia democratica e partigiana era molto vicino, nei legami intessuti negli anni con i suoi rappresentanti culturali e amministrativi.

Formatore di almeno tre generazioni di studenti delle scuole superiori della Val di Magra, il professor Vincenzi era stimato, ben voluto e apprezzato per le qualità umane e per l'enciclopedica conoscenza anche da parte dei genitori, dai colleghi insegnanti e più generalmente dalla cittadinanza che ebbe modo di conoscerlo.

Instancabile relatore in innumerevoli occasioni istituzionali, convegnistiche e associative, accompagnava l'uditorio con un'inconfondibile oratoria forbita e affascinante, che si trattasse di letteratura italiana piuttosto che di storia locale.

Sarzana non può dimenticare quest'uomo che ha illustrato l'Istituto Arzelà - Parentucelli, che ha apportato contributi decisivi nella ricerca culturale, che ha scolpito la figura del resistente tedesco nel libro "Rudolf Jacobs, le radici della democrazia europea"".