Pd critico col sindaco, Luca Ponzanelli: "Vergogna". Mione: "Non è il momento delle polemiche"

Sarzana - Val di Magra - “Dicono che il sindaco ha fatto poco e niente, che è in ritardo. Loro che governano un Paese che è diventato il più infestato d'Europa, parlano di ritardi. Loro che se critichi Conte sei uno sciacallo. Una vergogna”. Il consigliere comunale di maggioranza Luca Ponzanelli (Lista Toti) ha commentato così le affermazioni delle scorse ore firmate dal gruppo consiliare Pd di Sarzana e dal segretario Ricci in merito alla situazione della Rsa Sabbadini. (QUI)

Sul tema è intervenuto per l'opposizione anche Paolo Mione: “Lo dico da giorni: non è il momento delle polemiche. Dobbiamo essere uniti per affrontare un nemico che fino ad ora sta vincendo. Ripeto al Sindaco di essere disponibile come consigliere comunale di minoranza a collaborare per vincere questa battaglia nell’interesse di tutti i cittadini. Aspetto una sua chiamata e sarò pronto”.