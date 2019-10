Pd Vezzano: "Amarezza e sconcerto per fuoriuscita sindaco Bertoni"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal Direttivo del circolo del Partito democratico di Vezzano Ligure



Il Direttivo del Circolo del Partito Democratico di Vezzano Ligure prende atto con amarezza della decisione del sindaco Massimo Bertoni e di altri aderenti di lasciare il partito per confluire nella nuova formazione politica di Matteo Renzi, “Italia Viva” (QUI).

All’amarezza per l’abbandono del partito da parte di militanti ed amici da lungo impegnati in un comune percorso politico, si unisce lo sconcerto per la sostanziale genericità delle motivazioni addotte per tale scelta, di fatto confermando l’esilità, a nostro avviso, della proposta politica del “Partito di Renzi”.

Non si intravedono, infatti, radicali differenze ideali e di valori, di tale formazione con il Partito

Democratico, se non in una concezione, a nostro avviso esasperata, della centralità di fatto della figura del Leader.

L’affermazione della Lista Vezzano Democratica nelle recenti elezioni amministrative è frutto di

lavoro e sostegno da parte di tutta la comunità del PD Vezzanese, che ha saputo valorizzare ed unificare le diverse sensibilità e provenienze dei militanti e degli elettori. Dispiace, a maggior ragione quindi, che la decisione di dare vita ad una nuova forza politica, pur alleata, vada, in qualche modo, a limitare e sminuire tale impegno e generosità.

Il Partito Democratico di Vezzano Ligure si rafforza nella convinzione che l’adesione ai valori di

Lotta alle Disuguaglianze, di Giustizia Sociale, di Solidarietà, agli Ideali Europei, sia patrimonio di una comunità intera e che tale rimanga, anche al cambiare dei leader della comunità stessa e che questo sia il vero baluardo nei confronti di una destra retrograda e populista, quale quella, ogggi, presente nel nostro Paese.



Per il direttivo del circolo PD di Vezzano Ligure

il coordinatore

Regoli Simone (anche vice sindaco di Vezzano)