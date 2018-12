Pd: "Uffici amegliesi nel caos. E alcuni sindacati hanno chiuso gli occhi"

Riceviamo dal gruppo di opposizione 'Insieme per Ameglia', animato dai consiglieri Pd Fontana, Fabiano, Benelli e Pisani.

Sarzana - Val di Magra - Gli uffici comunali sono sempre più nel caos. Per il personale del Comune di Ameglia non c'è pace. Continua imperterrita la costante opera di demolizione dell'organizzazione degli uffici.

Da più di un anno il Comune è privo di un addetto all'Ufficio personale, dopo che la dipendente comunale che per anni ha occupato con ottimi risultati quel posto ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso un altro Comune.

L'amministrazione comunale ha, come spesso succede, sottovalutato il problema pensando di riuscire a fare a meno di un addetto fisso a quell'ufficio. In realtà, si presto resi conto che ciò non è possibile e così un primo tentativo di utilizzare PERSONALE INTERNO PROVENIENTE DA ALTRO UFFICIO per un giorno alla settimana, é presto fallito. Hanno allora preso una DIPENDENTE PROVENIENTE DAL COMUNE DI LERICI che veniva di pomeriggio, fuori dall'orario di lavoro. La cosa è andata avanti per qualche mese e poi anche questa dipendente è sparita.

Da allora l'ufficio personale lo gestisce il SEGRETARIO COMUNALE IN PERSONA.

E così il buon Segretario - che peraltro viene in Comune soltanto qualche giorno alla settimana - invece di occuparsi di dare il dovuto supporto tecnico-amministrativo all'attività di tutti gli uffici, passa gran parte del suo tempo a "gestire" l'ufficio personale.

Il dipendente comunale più pagato passa quindi la maggior parte del suo tempo a svolgere le mansioni di un impiegato amministrativo e ciò costituisce indubbiamente uno spreco.

Ma il problema più grosso è che ovviamente nel poco tempo a disposizione, il Segretario Comunale deve occuparsi anche di cose ben più importanti e così non riesce a svolgere tutti i compiti propri dell'ufficio personale, con il risultato che si stanno creando ormai da tempo gravi disservizi che si ripercuotono sui dipendenti e sulle loro buste paga.

Anche il recente tentativo di ottenere il supporto di una DIPENDENTE PROVENIENTE DAL COMUNE DI SARZANA, sempre di pomeriggio e fuori dall'orario di lavoro, si è arenato e così ancora oggi è costretto ad occuparsene il Segretario con tutti i pasticci che ne derivano. Il problema è che alcuni di questi pasticci pare stiano provocando danni ad alcuni dipendenti, uno dei quali si è appellato a tutti i consiglieri comunali affinché lo aiutino a far sì che venga risolto il suo problema.

Insomma fino ad oggi la Giunta De Ranieri ha smembrato uffici che prima funzionavano, ha aumentato le collaborazioni esterne, ha favorito - se non incitato, in alcuni casi - trasferimenti, il tutto calpestando molto spesso le regole.

E soprattutto nel silenzio se non talvolta con la complicità di alcune organizzazioni sindcali che hanno chiuso gli occhi, tollerando anche comportamenti gravi nei confronti di alcuni dipendenti.

Questa è Ameglia oggi e questa è ormai la normalità, purtroppo...



Gruppo consiliare 'Insieme per Ameglia'