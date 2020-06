Pd: "Sindaca lascia salute e sicurezza alla discrezionalità di Marinella Beach"

Sarzana - Val di Magra - "Molte cose sono state dette sul bando con il quale l’amministrazione comunale ha ritenuto di affidare a Marinella Beach srl la gestione della spiaggia libera comunale di Marinella nel suo tratto più consistente. Certamente, però, non è stata messa sufficientemente in luce la più inquietante: il disinteresse mostrato dal Comune di Sarzana per la sicurezza e per la salute dei cittadini su quel tratto di spiaggia comunale". Si apre così la nota diffusa dal Partito democratico di Sarzana e dal gruppo consiliare Pd a Palazzo Rodero.



"Nonostante, infatti, che il bando si proponesse esplicitamente di delegare ai privati il compito di garantire il distanziamento sociale ed il salvamento sulla spiaggia libera - continuano i Dem -, nelle schede predisposte dall’amministrazione comunale per valutare le proposte dei partecipanti alla gara non c’è traccia alcuna di chi - steward e bagnini - avrebbe dovuto garantire i sopra indicati obiettivi essenziali. Sarebbe stato ovvio, oltre che doveroso, in questa stagione estiva in cui saremo costretti ancora a convivere il covid-19 e ad osservare le misure di sicurezza volute dalla Regione Liguria, chiedere e sapere da Marinella Beach srl quanto personale fosse disposto ad assumere per offrire alla giunta sarzanese sufficienti garanzie, visto che, nel caso di specie, il Comune delega vi la salute pubblica e la sicurezza. Ebbene, niente di tutto questo. Al punto che, al consigliere comunale del Pd Damiano Lorenzini che ha chiesto all’amministrazione comunale di conoscere i dati riguardanti il personale assunto da Marinella Beach per garantire il distanziamento sociale ed il salvamento, il dirigente del Comune di Sarzana con disarmante semplicità ha risposto che non compete al Comune verificare la regolarità dei contratti di lavoro, ma alla magistratura".



Concludono dal Pd: "È facile capire il perché di tutto questo. Se Marinella Beach srl deve svolgere questo incarico gratuitamente - così ha richiesto, quantomeno formalmente, la giunta -, il Comune non può chiederle di impegnarsi ad assumere personale nel numero sufficiente richiesto dalla normativa vigente, considerati gli inevitabili conseguenti costi. E così mentre tutti i sindaci dei Comuni d’Italia che dispongono di spiagge libere sono stati chiamati a risolvere il rompicapo della gestione estiva delle spiagge comunali, la sindaca Ponzanelli lascia alla discrezionalità di Marinella Beach la salute e la sicurezza dei suoi cittadini. L’importante per la Ponzanelli è non pagare un euro. Poi se ci saranno conseguenze per la sicurezza, si vedrà".