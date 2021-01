Pd Sarzana: "Prematuro e controproducente il valzer su possibili candidature"

Sarzana - Val di Magra - "Il Partito Democratico di Sarzana esprime viva soddisfazione per l'accoglienza riservata dalle altre forze del centrosinistra - con dichiarazioni pubbliche o con riscontri riservati - all'appello a dare vita fin d'ora ad un tavolo unitario di tutte le realtà politiche, civiche e associative che il città si oppongono alla destra che la amministra". Così il segretario Rosolino Vico Ricci, il quale ribadisce "la priorità logica e temporale di un paritetico confronto fra le stesse per analizzare le gravi carenze dell'azione della giunta Ponzanelli ed elaborare i temi di un confronto programmatico alternativo imperniato su valori di autentica partecipazione, di solidarietà, di efficienza della macchina amministrativa, di competenza e disinteresse in chi gestisce la cosa pubblica".



"Nel confermarsi pronto fin da domani a questo positivo confronto, il PD sarzanese precisa però di ritenere prematuro e controproducente (senza nulla togliere al personale valore dei nominativi fatti) il valzer sulle possibili candidature a Sindaco che inevitabilmente si è aperto in città e sulla stampa sulla base di indiscrezioni e rumors incontrollati, di controproducenti fughe in avanti e forse anche del tentativo della destra di dividere il fronte dell'alternativa.

Il Partito Democratico - che pure sarebbe di gran lunga il partito con i maggiori consensi nella coalizione - non avanza oggi alcuna ultimativa pretesa (tantomeno formulando proposte nominative) sulla candidatura a sindaco e ritiene che il libero confronto su questo tema fra le forze suddette potrà aprirsi - senza preclusione alcuna - una volta raccordate le forme di contrasto alla destra cittadina e una volta individuato un bagaglio comune di idee per il riscatto della città".