Pd Sarzana: "Mobilitazione esercenti, ecco le risposte del governo"

Sarzana - Val di Magra - "La mobilitazione degli esercenti dei settori della ricettività e della ristorazione ha trovato pronto riscontro nell'iniziativa del Governo. Il sottosegretario all'Economia Baretta (che ha sempre intrattenuto ed intrattiene strette relazioni con i responsabili del Pd sarzanese) - interpellato al riguardo - ha assicurato che, fermi gli importanti provvedimenti già assunti dal Governo in favore della categoria, nel decreto legge che sarà varato la settimana prossima a quei settori sarà riservata la massima attenzione. Dopo il 'decreto liquidità' sui prestiti, saranno stanziati altri 10 miliardi per gli aiuti a fondo perduto, ad esempio per il rimborso degli affitti nei periodi di mancata attività". Lo si legge nella nota diffusa oggi dal Partito democratico di Sarzana.



"Sarà inoltre varato un 'bonus vacanze' per le famiglie italiane, da spendere nelle strutture ricettive nazionali - proseguono dal Pd sarzanese -. A tali non definitivi interventi saranno associati quelli in favore delle famiglie, dei quali gli esercenti pubblici esercizi potranno beneficiare cumulativamente con quelli a vantaggio della loro categoria economica (che includono la cassa integrazione guadagni per i dipendenti). Questi provvedimenti si vanno ad aggiungere alla sospensione delle tasse e dei contributi previdenziali, alla sospensione del pagamento delle bollette, al c.d. bonus, al credito di imposta sugli affitti dei negozi al 60%, all'accesso al credito, alla garanzia dello Stato al 100% sui prestiti... Adesso aspettiamo che anche la Regione Liguria faccia la sua parte".



"In Campania le partite Iva con meno di 35.000 euro di reddito godranno di un bonus regionale di 1000 euro. In Piemonte si potranno ottenere 7.500 euro a fondo perduto. Nel Lazio sono stati stanziati fondi regionali ingenti per prestiti a tasso zero restituibili in cinque anni. In Emilia sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro a fondo perduto per favorire la liquidità di piccole e medie imprese... E il governatore Toti, a parte qualche spot ed il tentativo di cavalcare il disagio della categoria da parte dei sindaci che fanno capo a lui, cosa ha fatto di concreto?", concludono i Dem sarzanesi.