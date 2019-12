Pd: "Parco, tensioni nel centrodestra. Daremo battaglia fino in fondo"

Sarzana - Val di Magra - Il centrodestra sopprime il Parco di Montemarcello-Magra-Vara e non ha neppure il coraggio di dirlo. Oggi in Commissione si è parlato della proposta di legge del consigliere di maggioranza Costa che, originariamente, era nata proprio con l’intenzione di cancellare quest’importante area protetta e che oggi chiede “solo” la soppressione dell’Ente parco, per affidare la gestione di questo polmone verde prima a un commissario e poi alla Provincia della Spezia. Che, nei fatti, significa chiuderlo, visto che tutti sappiamo le difficoltà delle Province a gestire il proprio patrimonio. A conferma dei nostri timori inoltre il personale che oggi lavora per l’Ente parco verrebbe trasferito alla Regione e sarebbe affidato alla Provincia soltanto a comando.

La Liguria è l’unica Regione che invece di aprire e ampliare i parchi li chiude. Una battaglia di retroguardia contro l’ambiente portata avanti dalla Giunta Toti sin dai primi mesi di mandato. Ma anche dentro il centrodestra serpeggia qualche tensione. Oggi dopo aver difeso la legge Costa e aver espresso la necessità di votarla per poterla in Consiglio regionale, l’assessore Mai è stato bloccato dal suo capogruppo Senarega (Lega) che ha chiesto una sospensione di qualche minuto. Alla ripresa dei lavori Mai ha chiesto un riaggiornamento della Commissione e un rinvio del voto. Una situazione del tutto surreale e l’ennesima brutta figura per l’assessore.

Grazie alla battaglia delle opposizioni il 18 dicembre ci sarà una nuova audizione con le associazioni ambientaliste. Daremo battaglia fino alla fine per impedire che la Giunta Toti chiuda il Parco di Montemarcello-Magra-Vara.



I consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Luca Garibaldi.