Pd, Maria Bianchini alla guida dei giovani della Val di Magra

Sarzana - Val di Magra - Sabato 23 marzo si è tenuto il congresso dei Giovani Democratici della Val di Magra ed è stata eletta all’unanimità come segretaria Maria Bianchini, 19 anni, studentessa universitaria.



"Seguendo l'operato dei vari Comuni e interessandoci a problematiche territoriali, vogliamo riportare i giovani al centro dell’agenda politica e diventare per loro un punto di riferimento" sono queste le prime parole della giovane entusiasta e pronta a mettersi alla prova insieme ai tanti giovani presenti.



Insieme hanno ribadito l'importanza di un radicamento in tutto il territorio,non solo a Sarzana, con una particolare attenzione ad Arcola e Castelnuovo, comuni interessati alle elezioni il prossimo 26 maggio, promettendo che non mancheranno occasioni ed eventi per confrontarsi, discutere e proporre idee.



Si unisce al coro anche il consigliere comunale PD, Umberto Raschi: “In bocca al lupo a Maria e a tutto il gruppo, c’è tanta voglia di partecipare, il nostro compito è stimolare l’interesse dei giovani ad affrontare di petto i problemi che li riguardano”