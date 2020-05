Pd: "Lega è un'entità misteriosa, anche Zanicotti è riemerso dalle tenebre"

Sarzana - Val di Magra - La Lega della nostra provincia è veramente una entità misteriosa. Durante gli ozi forzati del coronavirus studiarne le dinamiche è proprio uno spasso. Il suo segretario provinciale era dal 2015 tal Fabrizio Zanicotti. Ciò fino al 9 dicembre del 2019, quando il partito è stato commissariato, ed è stata nominata commissario straordinario la senatrice Pucciarelli. Cosa era successo quello stesso giorno? Era successo che Zanicotti aveva attaccato il sindaco di centrodestra di Riccò Figoli per aver fatto cantare 'Bella ciao' agli alunni di una scuola media durante la commemorazione delle vittime di un eccidio nazifascista: secondo Zanicotti nell'occasione bisognava far cantare - per simmetria - anche 'Faccetta nera' perché "è anch'esso un canto popolare...".



Dunque forse Zanicotti 'punito' dalla plenipotenziaria senatrice Pucciarelli per l'incredibile scivolone? Difficile crederlo, dal momento che la medesima Pucciarelli, nel settembre del 2018, aveva elogiato come autentici "patrioti" i militanti di Casa Pound che andavano organizzando illecite ronde punitive notturne... Anche se già in precedenza - nel giugno del 2019 - Zanicotti era riuscito a 'dissociarsi' dalla Pucciarelli: secondo quest'ultima Renato Curcio poteva intervenire alla presentazione di un libro alla Spezia, secondo Zanicotti gli andava impedito... Ecco un primo mistero irrisolto...



Comunque, sia come sia, dalla nomina della Pucciarelli a commissario (9 dicembre 2019) l'ex segretario provinciale Zanicotti era scomparso, 'desaparecido', come spesso accade in quel partito a chi non è simpatico al capo (pensate ai Bossiani o ai Maroniani).

Poi - nei giorni scorsi - scoppia il 'pasticciaccio' del gruppo consiliare di Sarzana, già mutilato in precedenza dalle defezioni dell'incandidabile Cecati e della forse un po' impressionabile consigliera Podestà.

La storia è nota. Il capogruppo Iacopi invoca un cecchino per chi canta 'Bella ciao' alla finestra. Le opposizioni insorgono, e anche qualcuno della maggioranza storce il naso (compresa la Sindaca, proprio il minimo sindacale...).

Iacopi si dimette da capogruppo, ma rimane nel gruppo consiliare della Lega, contrito, fino alla prossima intemerata. Diviene capogruppo la signora Lucia Innocenti, appena entrata in consiglio comunale, priva di ogni esperienza amministrativa. Dovrebbe essere stata eletta dal gruppo, come prevedono la legge e il regolamento del consiglio comunale.

Ma non pare che sia così perché - a sorpresa - immediatamente dopo e senza darne chiara spiegazione, due consiglieri su quattro, Spilamberti e Avidano, lasciano il gruppo consiliare della Lega, dimezzandolo.

I due scrivono "di non condividere alcune delle ultime scelte" ma ribadiscono fedeltà alla maggioranza ed anche alla Lega (di cui pure abbandonano il gruppo consiliare) ringraziando infine "la senatrice Pucciarelli che ci ha supportato ogni giorno degli ultimi mesi e che resta per noi un riferimento".

I due hanno dato vita al gruppo misto, entità che nella storia politica cittadina non era mai stata sperimentata.

Ma resta il mistero. Perché Spilamberti e Avidano hanno abbandonato il gruppo consiliare della Lega? Usciranno anche dal partito, come ipotizza la stampa che li dà in transito rispettivamente verso il partito di Toti e verso Fratelli d'Italia?

Oppure, avendo confermato fiducia alla senatrice Pucciarelli, daranno vita a un gruppo consiliare fiancheggiatore della Lega?

Sono usciti per protesta contro la destituzione di Iacopi (che peraltro avrebbero potuto scongiurare) oppure ambivano a diventare loro (l'uno o l'altro) il nuovo capogruppo?

Misteri su misteri. Per tentare di dipanare i quali - e qui siamo al diapason - è riemerso dalle tenebre e dall'oblio perfino l'ex segretario provinciale Zanicotti, commissariato nel dicembre scorso dalla Pucciarelli, il quale - proclamandosi "segretario provinciale" (?!) invita oscuramente i fuoriusciti a non cadere vittime di personalismi e a non indebolire il partito grazie al cui simbolo sono stati eletti (la quale ultima cosa è perfettamente vera).

Insomma, sembra di assistere ad una commedia degli equivoci di Plauto, o di Shakespeare, o di Goldoni, senza pagare il biglietto. Ma se pensiamo che stiamo parlando della prima forza politica della maggioranza di destra che governa la città, qualcosa i Sarzanesi finiranno per pagarlo.



Gruppo consiliare Partito democratico Sarzana