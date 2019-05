Pd: "Indagine doverosa su Ameglia Servizi, noi da sempre garantisti"

Sarzana - Val di Magra - L'indagine in corso relativa al fallimento di Ameglia Servizi è doverosa e noi ne attendiamo rispettosamente l'esito, essendo da sempre per principio garantisti nei confronti di tutti. Questo ci impone di precisare che ad oggi si sta parlando di un'indagine ancora in corso. Si tratta comunque di un'altra pagina di questa triste vicenda che vede coinvolte a vario titolo tante persone, alcune delle quali a noi vicine.

Pur ribadendo la nostra vicinanza personale e nella speranza che possano chiarire al più presto la loro posizione, auspichiamo ovviamente che siano individuate quanto prima eventuali responsabilità. Abbiamo letto le dichiarazioni di alcuni dei diretti interessati e non possiamo fare a meno di notare come oggi i toni siano molto più pacati di quanto lo siano stati negli ultimi 5 anni. I toni trionfalistici con cui si annunciava l'esistenza di un "buco", sono ormai un ricordo lontano. Quando venivano proposte soluzioni sbagliate e i consiglieri di minoranza intervenivano per segnalare dubbi o manifestare la loro contrarietà, venivano derisi, osteggiati, se non addirittura ritenuti conniventi.

In realtà segnalavano l'illegittimità di numerosi atti e sollecitavano vanamente la redazione di un piano industriale. Vogliamo pertanto oggi sottolineare l'importante lavoro svolto dai consiglieri del gruppo "Scelta Democratica" prima e "Insieme per Ameglia" poi, che forse avrebbero dovuto essere ascoltati con più attenzione e maggior rispetto da parte dei consiglieri di maggioranza, che invece hanno votato acriticamente a favore di tutte le proposte di delibera portate in consiglio comunale.

Oggi leggiamo che la consigliera Malfanti ci chiama in causa a seguito delle dichiarazioni, equilibrate e da noi condivise in toto, rilasciate dal gruppo consigliare Insieme per Ameglia. Non crediamo che le sue sprezzanti affermazioni valgano la pena di essere neppure commentate.

Ricordiamo soltanto a tutti che il PD ad Ameglia non governa più da 5 anni e in questi anni é stato oggetto delle più vili insinuazioni e accuse e che nessun rappresentante del Pd ha mai negato l'esistenza di una perdita, ma - cosa diversa - ne ha contestato l'entità stimata dalla Due diligence. La materia è assai complessa e non può essere liquidata in poche battute così come fa la consigliera Malfanti, ma siamo sicuri che ci saranno altre occasioni per farlo.



Il Segretario del Partito Democratico Ameglia-Fiumaretta

Genovesi Sandro