Pd: "De Ranieri? Con Forza nuova ci stava lui"

Animi accesi in quel di Ameglia. Sandro Genovesi, segretario locale dei Dem, ribatte alle accuse del primo cittadino.

Sarzana - Val di Magra - "Le dichiarazioni deliranti rilasciate dal Sindaco a proposito dell'autovelox fanno capire che ormai ha perso il controllo della situazione: parla di un'inesistente alleanza tra Pd e Forza nuova e cita a sproposito il giorno della memoria". Sandro Genovesi, segretario del Pd di Ameglia, va all'attacco del sindaco Andrea De Ranieri.

"La manifestazione è stata organizzata da cittadini senza la partecipazione dei partiti e tra i partecipanti c'erano anche molti elettori di centrodestra - prosegue Genovesi -. Far credere che pd e forza nuova abbiano collaborato è una bugia indegna e il fatto che provenga da un Sindaco crediamo sia veramente grave.

Peraltro si tratta di una bugia detta da chi (De Ranieri) ha partecipato attivamente ad iniziative organizzate da Forza Nuova e che aveva candidato nella sua lista un'attivista di Forza Nuova sostenuta da quel movimento.

A proposito del giorno della memoria, De Ranieri si indigna di una manifestazione organizzata da cittadini vessati dalla Giunta di cui è a capo e non si indigna del fatto che Salvini, che fa parte del suo schieramento, ieri ha affermava che Mussolini ha fatto cose buone e non si è indignato per il fatto che il Consiglio regionale e il Consiglio Comunale di Spezia non hanno votato una mozione contro il fascismo.

Nel merito poi dice cose che non ha avuto il coraggio di dire ai manifestanti.

La verità è che De Ranieri è diventato ormai un peso per la sua coalizione e le sue dichiarazioni motivo di imbarazzo per Toti e Giampedrone.

Noi ci auguriamo che recuperi la ragione e sproloqui di meno e amministri meglio: i margini di miglioramento, stia pur sicuro, sono enormi".



Per portare il suo attacco il Pd amegliese resuscita una puntata di 'Quinta colonna' del 2015 che vide l'attuale sindaco partecipare a un presidio-collegamento a tema immigrazione al quale presero parte anche volti di Forza nuova. Sulla sinistra si nota il grande animatore del movimento di estrema destra Andrea Moretti, sulla destra il menzionato De Ranieri.