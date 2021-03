Pd: "Benvenuta Casini, oppositrice agguerrita e informata"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal Partito Democratico di Sarzana



La notizia che Beatrice Casini si iscriverà al Partito Democratico e aderirà al gruppo consiliare PD (QUI) è una gran bella notizia per tutti i Democratici Sarzanesi, e per un'innumerevole serie di ragioni.

Innanzitutto testimonia la nuova attrattività che il Partito Democratico sta esercitando in città, grazie all'elezione a segretario di Enrico Letta, ma già prima in ragione della incalzante pressione sulla maggioranza di destra esercitata sulla stampa dai rappresentanti del Partito e in consiglio comunale dal gruppo PD. È da diverso tempo che le adesioni al PD di persone nuove o di ex iscritti che erano 'rifluiti nel privato' vanno incrementandosi nel numero e nella 'qualita''.

Beatrice è una donna, e va così ad incrementare il 'tasso' di donne che ricoprono - negli ruoli di responsabilità del PD sarzanese - posizioni di rilievo. Anche questo è in linea con i disegni del nuovo segretario nazionale.

Beatrice è stata - in questa prima metà della legislatura e senza soluzione di continuità - un'oppositrice informata, puntuale ed agguerrita della maggioranza consiliare di destra, sia quando è intervenuta da sola, sia quando lo ha fatto di concerto con le altre opposizioni ed in particolare con i consiglieri del PD.

Beatrice ha chiesto di entrare - ed insieme a lei lo faranno prevedibilmente diverse persone che la considerano un punto di riferimento - senza chiedere nulla in cambio, se non di poter concorrere, in un PD rafforzato, a dare una prospettiva al fronte che si propone come alternativa alla destra.

Beatrice è da tempo un consigliere comunale indipendente, che si è avvicinato progressivamente al PD, già sostenendo la lista del Partito Democratico alle elezioni regionali.

La sua adesione al PD non può dunque in alcun modo essere equiparata ai numerosi, repentini ed interessati 'cambi di casacca' che hanno caratterizzato in questi anni i gruppi consiliari di maggioranza, frutto di insoddisfazione, di delusione, di contrasti o di lusinghe.

Dunque, a nome dei militanti democratici sarzanesi, "Benvenuta Beatrice!".



Partito Democratico Sarzana