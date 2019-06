Pd: "Arcola non deve essere esclusa da discussione su futuro Enel"

Sarzana - Val di Magra - "Il Presidente Toti e l’Assessore all’Ambiente Giampedrone hanno convocato ENEL ed il Comune della Spezia per discutere sul futuro della centrale di Vallegrande . La Regione non puo’ escludere dal tavolo il Comune di Arcola che comprende parti rilevanti del territorio su cui insiste la centrale . A meno che non si voglia escludere il Sindaco di Arcola Monica Paganini che , a differenza di quello spezzino Pierluigi Peracchini, ha pubblicamente espresso una posizione nettamente contraria alla permanenza della centrale ed al progetto di conversione a turbogas , senza se e senza ma". Così, attraverso il segretario comunale Carlo Canese, il Partito democratico di Arcola.

"Chiediamo al Presidente Toti - si legge ancora - di fugare ogni dubbio invitando il Comune di Arcola a partecipare ai prossimi incontri che si terranno sull’argomento e proponiamo all’ Amministrazione Comunale di convocare sull’argomento un apposito Consiglio Comunale affinchè il Comune proceda, anche in forma legale , a sostenere in ogni sede le ragioni ambientali della nostra comunità locale".