Pd Ameglia: "Liguria d'Autore è congresso di Forza Italia a spese di Regione e Comune"

Sarzana - Val di Magra - Parte oggi ad Ameglia la manifestazione politica Liguria D'Autore. Si tratta di una manifestazione utile soltanto alla carriera politica di Toti e pagata con i soldi pubblici della Regione di cui Toti è Governatore. Ben 50.000 euro. Lo scorso anno ha partecipato alle spese anche il Comune di Ameglia che ha speso quasi 10.000 euro dei soldi incamerati con la tassa di soggiorno. La manifestazione é puramente politica e di culturale non ha niente. Lo stampo é evidentemente sovranista seppur condito dalla presenza qua e la di pochissime voci non allineate. La manifestazione è organizzata da Vis Verbi, una società di cui fa parte la moglie di Gianluigi Nuzzi, conduttore della trasmissione di Rete 4 "Quarto Grado", di cui é curatrice e responsabile Siria Magri, giornalista Mediaset e moglie del Governatore Toti.



Una serata sarà dedicata a due interviste: la prima a Toti e la seconda all'On. Carfagna, sua prossima sfidante alle primarie di Forza Italia. In pratica si fa il congresso estivo di Forza Italia a spese della Regione e del Comune.

Da ultimo segnaliamo che, a differenza dell'anno scorso, Bocca di Magra non ospiterà più alcuni incontri; evidentemente non è stata più ritenuta meritevole visto lo stato di abbandono in cui l'amministrazione comunale ha voluto ridurla. Confermatissime invece le altre due location: Montemarcello e Fiumaretta. O meglio, più precisamente il Bagno San Marco, bagno da sempre frequentato da Toti e dal suo entourage, il cui titolare è stato nominato consulente del Presidente della Regione Toti per il turismo non appena insediato quattro anni fa. A spese della Regione, ca va sans dire...