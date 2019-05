Pd Ameglia: "Idrovora fissa a Bocca di Magra è un grande risultato"

Sarzana - Val di Magra - Abbiamo appreso che la Regione ha deciso di finanziare il progetto di costruzione di un'idrovora fissa a Bocca di Magra con i fondi ottenuti dal Ministero dell'Ambiente. È un grande risultato per la comunità amegliese ed è il frutto di un lavoro che parte da lontano.

Noi vogliamo oggi ringraziare tutti i volontari (quelli veri!) della Protezione Civile amegliese che in tutti questi anni hanno garantito, spesso sotto la pioggia( e talvolta ricevendo le critiche di alcuni di quelli che oggi festeggiano), il funzionamento delle idrovore mobili nel Canal Grande, sia durante le emergenze che in tempo di pace.

Ricordiamo anche che se in questi anni si è potuto evitare in alcune occasioni l'esondazione del Canal Grande, è anche grazie al fatto che la Provincia ha provveduto ad alzare il tracciato della strada interrando le tubature.

Bravi tutti!



Il Segretario

Genovesi Sandro