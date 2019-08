Pd Ameglia: "De Ranieri scurrile, specchio di un modo di pensare"

Sarzana - Val di Magra - "Il termine usato da De Ranieri per definire le contestazioni alla volontà della Regione - e in particolare dell'Assessore Giampedrone - di costruire un biodigestore a Saliceti è grave per vari motivi.

Prima di tutto perché rappresenta un'offesa a chi quella scelta la sta combattendo;

inoltre perché quel linguaggio scurrile é utilizzato dal primo cittadino in consiglio comunale;

infine per il fatto che chi l'ha pronunciata ha, da Presidente della Provincia, svolto un ruolo attivo nella vicenda.

Ma non si pensi che si tratta di una caduta di stile! Assolutamente no: si tratta di un linguaggio abitualmente scelto, non solo da De Ranieri.

Nel merito, il pensiero di De Ranieri è condiviso dall'assessore Giampedrone e dalla lista Toti, come dimostrato dai commenti dei vari assessori e consiglieri comunali, tra cui spicca il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Bernardini (colui cioè che proprio per la sua funzione dovrebbe stigmatizzare l'uso in consiglio comunale di questi termini volgari), membro dello staff dell'assessore Giampedrone, con tanto di apposita indennità".



PD Ameglia