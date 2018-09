Pd Ameglia: "De Ranieri ha toccato il fondo"

Sarzana - Val di Magra - “L'ultimo intervento del Sindaco di Ameglia ben descrive il suo modo di pensare e di agire. Uno che a causa della sua incompetenza e della sua arroganza fa perdere cause su cause al Comune (vedi questione del porticciolo) dovrebbe scusarsi e invece offende ripetutamente i consiglieri comunali di minoranza che, vessati, sono stati costretti a ricorrere al Tar per far valere i loro diritti”. Così in una nota il Pd di Ameglia-Fiumaretta interviene nella questione relativa al pronunciamento del tribunale amministrativo sul ricordo presentato da “Insieme per Ameglia” in merito all'approvazione del bilancio.

“De Ranieri li definisce persone "becere", "feroci", che portano un "odio distruttore" e che usano "metodi sovietici". Quando un politico, e soprattutto un Sindaco, scende a questi livelli, arrivando alle offese personali, allora vuol dire che ha toccato veramente il fondo e dimostra che comunque ha fallito. Noi pensiamo ormai da tempo che non sia più degno di ricoprire quel ruolo. Sulla sentenza del Tar ha sicuramente toccato il fondo. Sa benissimo che non è una è una questione di due giorni, basta leggere la sentenza. Oltretutto ricordiamo che riconosce lo sbaglio mentre prima della sentenza lo ha ripetutamente negato, costringendo il Comune a spendere 9.000 euro per una causa che sapeva persa. Sapeva benissimo che avrebbe perso e sarebbe stato sufficiente che dicesse al Presidente del Consiglio Comunale di spostare di qualche giorno la seduta del Consiglio quando gli è stato chiesto e cioè prima e durante la seduta del 12 maggio. Invece ha deciso di negare l'evidenza. Sarebbe addirittura bastato che, quando a luglio ha ricevuto il ricorso al Tar, facesse riconvocare immediatamente il Consiglio, facendo in tal modo cessare la materia del contendere. Invece no, ha deciso per l'ennesima volta di trascinare il Comune davanti al Tar prendendo l'ennesima sonora batosta costata parecchio ai cittadini”.

“Quanto all'operato della sua amministrazione – prosegue il Pd - a noi pare meno entusiasmante di quello che De Ranieri vorrebbe far credere e il problema è che forse lui è addirittura convinto di quello che dice. Noi esprimiamo il nostro pieno sostegno ai consiglieri comunali del gruppo 'Insieme per Ameglia' che, come sa il Sindaco berlusconiano De Ranieri, non è formato solo da iscritti del Pd e che sono i quattro eletti di una lista civica di cui facevano parte candidati di vari orientamenti politici. Il chiamare in causa il Pd è il tentativo di far credere che i consiglieri del gruppo "Insieme per Ameglia" non abbiano la loro indipendenza e che sia il Pd a dettare la linea. Non è così e la provocazione di De Ranieri è un ulteriore esempio del suo deprecabile metodo di agire e di pensare che ormai da tempo è inviso anche dai suoi e crea motivi di imbarazzo a Giampedrone che ormai da tempo non prende più le difese del suo sindaco. Nel frattempo rimaniamo in attesa della formalizzazione della nomina di Alessio Frati ad Assessore, nomina già concordata politicamente da tempo tra Lega e Forza Italia e di cui De Ranieri è semplice spettatore”.