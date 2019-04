Pd: "A Sarzana guida la Lega, maggioranza in rotta di collisione"

Sarzana - Val di Magra - "La proposta - formulata con fiero cipiglio, ribadita a distanza di tempo e dunque non derubricabile per ragioni di comodo a boutade o a mera provocazione - del consigliere comunale leghista Iacopi di trasformare il centro storico di Sarzana in un quartiere a luci rosse per incentivare il commercio stagnante è già stata commentata a sufficienza (e con la loro rinomata arguzia) dai Sarzanesi, nei caffè e agli angoli delle strade, perché meriti ulteriori sottolineature". Parola di Vico Rosolino Ricci, segretario del Pd di Sarzana.

"Ciò che merita invece sottolineare - prosegue - ancora una volta è che (come alcuni avevano osservato qualche settimana fa ) i pantaloni, nella nuova amministrazione di destra che amministra la Città, li portano proprio il signor Iacopi e i suoi, e che quando questi le sparano grosse il Sindaco, i presunti moderati di Sarzana Popolare, i restanti del Berlusconismo locale e perfino l'intrepido Presidente Rampi si limitano a bisbigliare qualche fantozziano distinguo, a minimizzare imbarazzatamente, a cambiare discorso. E soprattutto deve essere evidenziato che la maggioranza va ormai in consiglio alla spicciolata, alla rinfusa, spesso in rotta di collisione, e ogni volta può succedere qualcosa di pittoresco (o di inquietante) come questa volta, o di destabilizzante (come quando un gruppo ha sfiduciato il suo assessore e la Sindaca e tutti gli altri hanno fatto finta di niente). E ciò mentre in Città tutto declina, degenera, si involve, senza che - in chi amministra - si intraveda il brandello di un disegno per recuperare, consolidare, incentivare...solo spot, vacue conferenze stampa, patetiche esibizioni muscolari, qualche lustrino qua e là a coprire il nulla assoluto".