Parmignola e non solo, Michelucci risponde a Giampedrone e Campi

Sarzana - Val di Magra - “Dalle repliche ricevute non posso che prendere atto della conferma, di fatto, di ciò che ho detto. Ovvero che l'amministrazione Burlando finanziò parte dei lavori sul Parmignola che furono poi eseguiti dalla giunta Cavarra e che il borgo resta in zona rossa”. Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Juri Michelucci rispondendo all'assessore regionale Giampedrone e all'assessore comunale di Sarzana Campi in merito alla frazione di Marinella. (QUI)



“Ancora una volta – dice - l'amministrazione si intesta dei lavori non eseguiti da dalla stessa (insomma come nel caso dei freccia bianca) e, con il richiamo alla bugia dei decenni di immobilismo, prova a nascondere che nulla ha fatto da un anno a questa parte. Ma le bugie hanno le gambe corte assessore Campi. Nel merito della questione nutro seri dubbi che l'uscita dalla zona rossa del borgo di Marinella sia imputabile alla responsabilità della vicina Toscana, laddove, è evidente che alla foce del Parmignola la differenza anche a vista tra la sponda ligure e quella toscana non ha rappresentato un ostacolo per far uscire la parte ligure dalla stessa zona rossa.

Inoltre a quanto mi risulta per eliminare la zona rossa, sulla base degli studi idraulici sul torrente elaborati sino ad oggi, sarebbe stato necessario intervenire su tutta l’asta del torrente, da Luni alla foce con costi rilevanti. Ad oggi, e la cosa si può vedere ad occhio nudo, sul tratto di competenza del Comune di Sarzana è stata realizzata solo la sistemazione della parte fociva ricadente nel nostro Comune. Il paragone poi fra le risorse stanziate dalla giunta Toti e Burlando non sta in piedi perché Marinella diventò zona rossa nell'autunno del 2014 e nonostante di li a pochi mesi la giunta Burlando finiva il mandato, si adoperò subito per trovare risorse per il Parmignola come confermato da Giampedrone stesso. Se poi come afferma Giampedrone, tutto è stato fatto per messa in sicurezza definitiva dell'area e a breve Marinella non sarà più zona rossa saremo tutti soddisfatti, nel frattempo non ci resta che aspettare sulla riva del Parmignola”.



“Per quanto riguarda poi le accuse rivoltemi dall'assessore Campi,di aver parlato da Gabibbo, ricordo che l'assessore e' quello della viabilità ma di viabilità si sta occupando un altro assessore e lei non sapeva neppure dell'inesistenza del progetto della rotatoria. Ricordo ancora che all'assessore è sfuggito che a Sarzana l'erba in primavera cresce e il suo non intervento ha creato disagi in ogni angolo della città. Sempre l'assessore Campi è colei che ha dato il via alla spiaggia libera senza servizi igienici. Infine questione ancor più grave da oltre un anno tiene in stallo il redigendo Puc. Infine come non ricordare che il lavoro dell'assessore è stato cosi poco apprezzato nella sua stessa maggioranza che ha portato una parte a chiederne le dimissioni. Insomma, se le mie sono state esternazioni da Gabibbo penso che il Gabibbo farebbe l'assessore senz'altro meglio di Barbara Campi”.