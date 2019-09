Parco interregionale tra Liguria e Toscana, incontro pubblico promosso dai Cinque stelle

Sarzana - Val di Magra - Il 21 ottobre alle 17.30 presso la Sala della Repubblica di Sarzana (via Falcinello 1), il Gruppo 5 Stelle in Regione Liguria, in collaborazione con il Gruppo 5 Stelle in Regione Toscana, organizza un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, a tutte le associazioni del territorio e a tutte le forze politiche, liguri e toscane, per lavorare insieme all'avvio delle procedure per la trasformazione del Parco Regionale Montemarcello Magra in Parco Interregionale Liguria-Toscana.

"Le ragioni naturalistiche, ambientali, socio economiche e istituzionali per impegnare le due Amministrazioni regionali e i relativi Consigli ad avviare la procedura di istituzione del nuovo Parco Interregionale ci sono", dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore.