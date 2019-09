Parco interregionale? M5S lancia l'appello, Pd aderisce

Sarzana - Val di Magra - Il 21 ottobre 2019, alle 17.30, presso la Sala della Repubblica di Sarzana, il Gruppo 5 Stelle in Regione Liguria, in collaborazione con il Gruppo 5 Stelle in Regione Toscana, organizza un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, a tutte le associazioni del territorio e a tutte le forze politiche, liguri e toscane, per lavorare insieme all'avvio delle procedure per la trasformazione del Parco Regionale Montemarcello Magra in Parco Interregionale Liguria-Toscana.

"Le ragioni naturalistiche, ambientali, socio economiche e istituzionali per impegnare le due Amministrazioni regionali e i relativi Consigli ad avviare la procedura di istituzione del nuovo Parco Interregionale", dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore.



Un appello subito raccolto dai consiglieri Pd di Liguria e Toscana Juri Michelucci e Giacomo Bugliani. “Aderiamo con convinzione all'iniziativa del Movimento 5 Stelle – dicono - volta a raccogliere consensi verso la realizzazione di un parco ambientale interregionale che possa salvaguardare il territorio già ricompreso nel Parco Montemarcello Magra, andando a valorizzarne le potenzialità e in un'ottica di costante attenzione verso la sensibilizzazione ambientale dei cittadini. Sul Parco Montemarcello Magra si sono dette tante cose. Proposte più o meno bizzarre di una sua abolizione o di un ridimensionamento, non possono e non devono assolutamente essere prese in considerazione, proprio nella convinzione della sua importanza e della necessità di una crescita della consapevolezza di quanto un ente come il Parco possa fare a salvaguardia, tutela e protezione dell'ambiente. E di come al tempo stesso si tratti di una risorsa preziosa per le economie dei territori che vi appartengono. La proposta del Movimento 5 Stelle di realizzare appunto un Parco che riunisca l'intera asta fluviale del fiume Magra unendo le forze di territori che condividono peculiarità e caratteristiche ambientali.

Aderiamo e, dopo una giornata particolare nella quale milioni di giovani e non solo si sono mobiliati contro i cambiamenti climatici, invitiamo a unirsi all'iniziativa in primis i giovani che sostengono Greta per la tutela dell'ambiente. Possiamo tutti insieme fare qualcosa di veramente concreto partendo da casa nostra, dalla nostra comunità e dal nostro territorio. Difendiamo il Parco e diamogli un'occasione concreta di crescita e di futuro”.