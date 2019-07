Parco e Comuni: "No al digestore, superiamo questa pianificazione"

Sarzana - Val di Magra - ’Ente Parco regionale Montemarcello Magra Vara, il Comune di Arcola ed il Comune di Santo Stefano Magra, in riferimento alla lettera di convocazione della IV Commissione della Regione Liguria sul Biodigestore per il 15 luglio 2019 (rimandata al 17 luglio per allerta meteo) comunicano quanto segue, in seguito a formale richiesta di parere



Partendo dall’assunto che la valle di questo Parco ha già dato molto in termini di attività ambientalmente incompatibili con decine di siti di accumulo dei rifiuti posti nei decenni passati lungo il fiume, impianti industriali incompatibili, autostrade, container, abitazioni non allacciate e depuratori obsoleti, pone la necessità assoluta di bonifica e restauro degli ecosistemi piuttosto che la continuazione di politiche che incrementano rischi ambientali in aree sensibili.

Come Enti che hanno il compito di amministrare questo territorio dobbiamo dire che siamo rimasti sorpresi al ricevimento della richiesta da parte di Recos Spa per il tramite della Regione in quanto riteniamo che scelte così impattanti dal punto di vista ambientale e territoriale debbano essere una conseguenza di discussioni politiche che ad oggi l’amministrazione Regionale non ha mai in nessun modo intrapreso.

Ci siamo resi conto invece che, al giorno d’oggi, in barba a qualsiasi tipo di programmazione politica territoriale, un’azienda può decidere in autonomia di chiedere l’installazione di un impianto industriale di queste dimensioni che riguarda tutta la collettività per il trattamento di rifiuti. Impianto che tratterà non più 20.000 tonnellate annue ma ben 60.000 o più aumentando grandemente il bacino di interesse ed i relativi rischi ambientali.

Ci viene chiesto di esprimere un parere… ma come possiamo esprimere un parere amministrativo così importante senza che nessuno dell’attuale Amministrazione Regionale e Provinciale ci abbia mai contattato per spiegarci le motivazioni di questa scelta?

Noi siamo sensibili alle tematiche ambientali così come allo sviluppo del nostro territorio senza preconcetti.

Crediamo nella necessità della chiusura del ciclo dei rifiuti in quanto unica strada per un futuro ecosostenibile per le generazioni future. Ribadiamo però che Saliceti è un sito ambientale molto importante e strategico per la salute pubblica in quanto presenta falde acquifere che approvvigionano la stragrande maggioranza dei comuni della provincia ed in più presenta fenomeni di permeabilità del terreno (peraltro riconosciuti nel PUC approvato) che quindi necessitano di importanti e imprescindibili studi di fattibilità.

Per questi motivi, ad oggi, il nostro parere è di contrarietà all’installazione dell’impianto. Sotto il profilo tecnico appare quindi evidente che, evidenziate le criticità di cui sopra, le relazioni ed analisi prodotte debbano essere idoneamente approfondite e completate con ipotesi alternative in senso tecnologico, dimensionale e di collocazione spaziale e quindi, applicando il principio di precauzione ai fini esclusivi della tutela della sicurezza, degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2007/60/CE e 2009/147/CE.

In definitiva quindi gli scriventi enti ritengono che le criticità ambientali di questa vallata non possono, gli argomenti tautologici quali la presenza di numerose attività artigianali industriali poste a monte di Fornola, essere giustificativi per la realizzazione di nuovi impianti semplicemente “giustificati” dalla presenza di altri.

In sostanza la presenza di acque e pozzi che alimentano 150.000 persone, la qualità delle acque superficiali cronicamente inadeguate alla tutela degli ecosistemi acquatici almeno per il carico dei nutrienti e dal punto di vista microbiologico, portano alle necessità riportate in avvio di questo parere: la bonifica ed il restauro degli ecosistemi invece dell’incremento del rischio derivante da ulteriori attività industriali. Si ritiene pertanto necessario il superamento dell’attuale pianificazione con indagini sanitarie ed ambientali che portino alla valutazione comparata e partecipata delle soluzioni alternative per la soluzione di queste problematiche.



Il presidente del Parco Tedeschi

I sindaci Paganini (Arcola) e Sisti (Santo Stefano)



Gli scriventi comunicato che il Comune di Vezzano Ligure condivide appieno la posizione, ma "essendo titolare del procedimento ha svolto una sua posizione tecnicamente ed amministrativamente più articolata"