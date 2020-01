Parco di Montemarcello, Salvatore: "Fa sorridere che la Lega voglia stoppare il ddl di Costa"

Sarzana - Val di Magra - "Tre anni di battaglie in tutte le sedi istituzionali portate avanti dal MoVimento 5 Stelle hanno finalmente dato i loro frutti: il Parco Montemarcello-Magra Vara non sarà abrogato. Attraverso una instancabile azione da parte di M5S, la Regione ha finalmente riconosciuto che quell'area è un bene prezioso per tutti, al quale non possiamo rinunciare ma che anzi dobbiamo rafforzare. E' stata una vera battaglia: M5S ha sempre sostenuto il Parco Montemarcello-Magra Vara, e ci siamo scontrati duramente in Consiglio regionale con tutti coloro che volevano abrogarlo, per scarsa lungimiranza e per una politica ambientale miope", ha dichiarato la capogruppo regionale e candidata M5S alla presidenza della Regione Liguria, Alice Salvatore.



"Fa sorridere che ora la Lega dichiari di voler stoppare la legge del consigliere Costa: capiamo che non potranno mai riconoscere al M5S il merito di aver salvato il Parco. Ma fortunatamente i cittadini sanno benissimo chi si è schierato a difesa del Parco sin dal primo momento. I cittadini spezzini e liguri sanno bene che la sopravvivenza del Montemarcello-Magra Vara è sempre stata e sempre sarà una nostra battaglia", conclude Salvatore.