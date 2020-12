Parco del Magra 'formato' nazionale, partito l'iter alla Camera

Sarzana - Val di Magra - Ha preso il via Commissione, alla Camera dei deputati, la procedura per l'istituzione del Parco nazionale (e non più regionale) di Montemarcello, Magra, Vara. "Una proposta che ho sempre caldeggiato e che mi auguro venga ripresa e sostenuta anche dai consiglieri regionali del territorio spezzino (e non solo) - osserva in una nota l'esponente di Linea condivisa Francesco Battistini, ex consigliere regionale -. È necessario includere nel Parco il corso a monte del fiume Magra, che scorre in Toscana, se si vuol parlare davvero di tutela ambientale, di pulizia dell'alveo e dei tratti focivi, di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idraulico. Sono necessarie ingenti quantità di fondi per bonificare 43 discariche riconosciute e dare la caccia agli altri interramenti ancora occulti. La Regione da sola non può garantire né gli investimenti né l'estensione dei confini del Parco oltre il suo territorio di competenza".