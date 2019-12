Parco, Tedeschi: "Se Costa molla io pronto a dimettermi un minuto dopo"

Sarzana - Val di Magra - “Non uno in Commissione territorio e ambiente, in Regione, si è espresso a favore della proposta di legge con cui il consigliere Costa intende abolire il Parco e trasferirne le funzioni alle Province. Addirittura il consigliere De Paoli ha ritirato la firma. Io e il consigliere Traversone, intervenuti per l'ente, ne abbiamo naturalmente difeso la prosecuzione rimarcando altresì la consapevolezza che sia necessario riformarne la governance. Il Parco andrà avanti”. Così stamani in Via Paci, a margine della seduta della Comunità del Parco, il presidente dell'ente Pietro Tedeschi ha ragguagliato i vari rappresentanti delle amministrazioni comunali sull'audizione genovese di metà settimana. “Rispondendo a precisa domanda – ha continuato Tedeschi – ho confermato che, se il problema sono io, qualora Costa ritirasse la sua proposta di legge e la Regione confermasse il suo impegno su tutti i Parchi liguri, mi dimetterei un minuto dopo”.



Tedeschi ha anche toccato il tema dell'emendamento passato ieri in Regione che commissaria il Parco e rende l'attuale presidente, appunto, commissario straordinario, dotandolo dei poteri di presidenza e consiglio. “Dall'abolizione dell'ente al darmi mandato da commissario senza direttivo fino a dicembre 2020. Mi pare una cosa un po' lunatica, non ne capisco il senso”, ha detto a fine Comunità commentando la novità insieme a sindaci e assessori presenti.