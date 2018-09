Parco Montemarcello, Pd: "Da Costa solo provocazioni. Il centrodestra decida cosa fare"

Sarzana - Val di Magra - "Il consigliere regionale di centrodestra Andrea Costa - che è anche presidente della Commissione Attività produttive – non perde occasione per attaccare il Parco di Montemarcello Magra Vara". Lo scrive in una nota la segreteria del Pd Ligure che prosegue: "Dopo aver presentato, molti mesi fa, una proposta di legge per abolire l’Ente – proposta che non è mai stata ritirata e che, anzi, è stata calendarizzata per la seduta di Commissione del primo ottobre prossimo – ieri, parlando delle ottime politiche ambientali portate avanti dal Comune di Varese Ligure avviate dalla precedente amministrazione di centrosinistra e dal compianto Maurizio Carenza (anche Costa se n’è accorto e non possiamo che esserne felici), ha definito “farlocco” il Parco di Montemarcello".



"Si tratta dell’ennesima provocazione di Costa - incalza il gruppo del Partito democratico -. E sarebbe bene che la maggioranza facesse chiarezza su ciò che intende fare per questo Ente.

Certo, che il centrodestra ligure fosse decisamente ostile ai parchi ce n’eravamo già accorti. Basta leggere tutti i bilanci della Giunta Toti per rendersi conto come, ogni anno, aumentino i tagli alle risorse per le aree protette liguri. Per non parlare della prima versione del Piano Casa dell’assessore Scajola, che prevedeva di poter costruire all’interno dei parchi.

Di fronte a tutto questo, è arrivato il momento di avviare una seria discussione su Montemercello. Siamo stufi delle provocazioni del consigliere Costa".