Parco, Costa: "Tedeschi dovrebbe pensare alle dimissioni"

Il consigliere regionale, presidente della Commissione territorio e ambiente, va all'attacco del presidente dell'ente di tutela ambientale.

Sarzana - Val di Magra - "Pietro Tedeschi, presidente del Parco di Montemarcello, Magra e Vara, continua a manifestare pubblicamente insofferenza e imbarazzo, infiammando parti politiche che si sono riscoperte ambientaliste dopo aver lasciato per decenni che l'area del Parco sprofondasse nell'incuria e nell'abbandono. A questo punto credo che Tedeschi, a lettere e comunicati, dovrebbe pensare di affidare non la sua vis polemica, ma, più semplicemente, e coerentemente, le sue dimissioni dalla presidenza dell'ente Parco. Questo non solo alla luce delle sue scalpitanti esternazioni, ma anche dei pochi risultati conseguiti in questi due anni di mandato". Sono parole forti quelle affidate oggi a un comunicato dal consigliere regionale Andrea Costa (Noi con l'Italia), che va così a rispondere ai recenti interventi (QUI l'ultimo) del numero uno di Via Paci, Pietro Tedeschi, rimbrottato martedì sera anche dal gov Giovanni Toti.



Costa nei mesi scorsi ha avanzato una proposta di legge per l'abolizione del Parco di Montemarcello, Magra e Vara. "La proposta di legge - continua Costa - è regolarmente inserita nei lavori della Commissione regionale ambiente e territorio. Ci sarà ampio spazio per il confronto sul tema. La Commissione audirà tutti i soggetti e le realtà che vorranno portare contributi e pareri. Dopodiché, il mio punto di vista sul Parco è chiaro: l'ente ha fallito la sua missione e il territorio che avrebbe dovuto tutelare è in buona parte abbandonato e poco accessibile. La tutela ambientale non si fa tracciando confini su una cartina, ma garantendo una corretta presenza umana".