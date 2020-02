Parco 2 giugno, chiesta sospensione iter per approvazione progetto gestione

Sarzana - Val di Magra - La società Il Parco srl, che la scorsa estate si è fatta avanti con il Comune di Santo Stefano presentando un progetto di riqualificazione e gestione trentennale del Parco 2 Giugno, ha chiesto a Palazzo civico, con una nota inviata il 30 gennaio, la sospensione dell'iter procedurale per l'approvazione del progetto. “Si informa che, sulla base del dibattito in corso, stiamo elaborando modifiche al progetto in oggetto. Si chiede pertanto una provvisoria sospensione dell'iter procedurale di approvazione del progetto in attesa della consegna degli elaborati in corso di sviluppo”, si legge nella comunicazione, di cui il sindaco Paola Sisti ha dato lettura oggi in consiglio. Uno stop, quindi, motivato da ritocchi non estranei all'accesa dialettica innescatasi all'interno della maggioranza di centrosinistra tra novembre e dicembre: da un lato il Pd, dall'altro, critico verso alcuni aspetti del progetto, Italia Viva. La diatriba è sfociata in una conclamata situazione di crisi di maggioranza di cui la prima cittadina ha apertamente parlato di fronte al consiglio comunale. La richiesta di sospendere l'iter di approvazione del progetto pare andare nella direzione dello spegnimento della miccia che ha fatto traballare la maggioranza come non mai.