Parcheggi di Fiumaretta, opposizione chiede spiegazioni

Sarzana - Val di Magra - “Per quale motivo il Comune non si è prontamente attivato per controllare la regolarità dell'intervento mentre lo stesso era in corso?”. È quanto chiedono i consiglieri di opposizione di Insieme per Ameglia nell'interpellanza presentata in merito alla strada del retrospiaggia di Fiumaretta. “Il picchettamento dell'area era autorizzato? E da chi e in che data? - aggiungono – nell'ipotesi in cui tale intervento non fosse stato autorizzato quali iniziative sono state prese dall’Amministrazione e quali altri intende prendere? Sempre in tale ipotesi, se e quando verrà ripristinato il precedente stato dei luoghi”.



In merito all'intervento Fontana, Benelli, Pisani e Fabiano spiegano:”A Fiumaretta esiste una strada pubblica che dal Ristorante Disma percorre tutto il tratto retro-spiagge per poi sbucare in via Baban; lungo un tratto di questa strada, tra il Bagno Tamerici e il Bagno Italia sono sempre esistiti parcheggi pubblici a raso. Da un paio di stagioni a questa parte i privati proprietari del tratto di terreno adiacente alla strada hanno provveduto ad affittare ai balneatori pezzi di quei terreni ed un operatore ha utilizzato il suo “pezzo” per destinarlo a parcheggio a pagamento per i suoi utenti, mentre gli altri tratti sono rimasti liberi. Nella mattina dello scorso 8 giugno venivano messi in opera in prossimità del margine destro della strada (lato monte) una serie di picchetti bianchi e rossi uniti da una corda che impedivano l’accesso ai parcheggi. Venuti a conoscenza della situazione, allertati da alcuni cittadini, abbiamo chiesto prontamente informazioni alla Comandante della Polizia Locale ed alla Responsabile dell’Area Urbanistica e mentre quest’ultima dichiarava di non aver rilasciato nessuna autorizzazione a privati in tal senso, la Comandante ci riferiva che non poteva mandare una pattuglia in quanto si trattava di un’area privata; del fatto abbiamo messo al corrente anche la Segretaria Comunale contattata la Responsabile Urbanistica, la stessa ci riferiva che aveva chiesto alla Comandante della Polizia Municipale di effettuare controlli al riguardo nonostante i nostri solleciti, nessuno ci risulta essere intervenuto tanto che il giorno successivo i lavori sono proseguiti indisturbati; solo nei giorni seguenti pare che i vigili stagionali si sarebbero recati in loco per chiedere informazioni ad un operatore chiedendo allo stesso se sapeva le generalità degli operai”. “Lo scorso anno nella stessa zona veniva apposta una recinzione metallica in zona sic e non risulta mai essere stata predisposta una relazione in merito; nella stessa area sono posizionati manufatti che in passato non erano presenti. Dopo la nostra segnalazione il Comune avrebbe dovuto tempestivamente esercitare un controllo del territorio e verificare se i lavori fatti erano stati autorizzati l’area in questione è particolarmente importante e densa di interessi e quindi meritevole di essere attenzionata tempestivamente”.