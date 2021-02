Paola Sisti punta al secondo mandato, Pd: "Noi motore della costruzione di un campo progressista"

Sarzana - Val di Magra - L’assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Santo Stefano di Magra, riunitasi sabato scorso, ha tracciato le linee del percorso che porterà alle amministrative in programma quest’anno. Che parte con un intendimento: confermare il supporto al sindaco Paola Sisti per ottenere un secondo mandato dai cittadini: "E' doveroso, nonché motivo di orgoglio, sottolineare gli evidenti risultati dell’azione di governo di questi cinque anni, grazie all’operato della sindaca Paola Sisti e degli assessori Alessandro Capetta e Gionni Giannarelli - si legge nella nota del Pd, firmata dal commissario comunale Alessandro Ribollini -. Le iniziative per la difesa dell’ambiente e del territorio, le risorse

destinate alle scuole comunali, gli ottimi risultati nella raccolta differenziata, gli interventi sul decoro urbano, le manutenzioni sui parchi comunali e sulle aree verdi e la gestione della pandemia sono solo alcuni dei risultati ascrivibili a questa amministrazione, capace di realizzare buona parte del programma elettorale e di dare risposte concrete alle situazioni emergenziali".



"Da qui - si legge ancora - nasce la forte convinzione che tale esperienza di governo, per la nostra comunità, debba continuare, rafforzandosi per portare a compimento i progetti ancora aperti: la realizzazione del nuovo polo scolastico, la vertenza del biodigestore e della Cava della Brina, la viabilità locale legata alla realizzazione della bretella Ceparana – Santo Stefano, rappresentano punti fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio, capaci di incidere sulla qualità della vita di tutti i cittadini santostefanesi. Il Partito Democratico, forte del suo radicamento sul territorio e del buon consenso elettorale, registrato anche in occasione delle regionali, si candida pertanto ad un ruolo centrale nella costruzione di un “campo progressista” capace di raccogliere, intorno alla candidatura di Paola Sisti, tutte le forse politiche e civiche che vorranno mettere a disposizione idee, sensibilità e competenze, per l’elaborazione di un programma condiviso che porterà poi ad individuare congiuntamente i candidati che formeranno la lista civica a supporto della candidata a sindaco. Con l’obiettivo di portare nel consiglio comunale persone capaci di rappresentare le migliori visioni di futuro per il nostro territorio e in grado, finalmente, di costruire una “squadra” unita e solidale al servizio della nostra comunità".



Nel frattempo il Partito Democratico santostefanese proseguirà nel suo percorso istituzionale che lo porterà, appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, a svolgere il congresso, al fine di dotarsi degli organismi statutari per affrontare al meglio la prossima campagna elettorale.