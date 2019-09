Palladino lascia la maggioranza a Luni: "Aderirò a Cambiamo! di Toti"

Sarzana - Val di Magra - Si allarga l'opposizione in consiglio comunale a Luni che dalla prossima seduta avrà fra le sue fila anche Orsola Palladino. Eletta due anni fa con 156 preferenze nella lista “Uniti per un impegno comune” del sindaco Alessandro Silvestri, ha infatti deciso di uscire dalla maggioranza per andare a formare il nuovo gruppo “Cambiamo” che fa riferimento a Giovanni Toti, unendosi così a Donatella Fini, Andrea Fantini, Paolo Andreani e Giovanni Pampana.



"Credo in un futuro di crescita e di sviluppo – spiega Palladino in una nota - ed è questa la visione di politica che mi ha portato a candidarmi, da libera professionista e amante della mia terra, al consiglio comunale di Luni con una lista civica a sostegno del candidato di centrosinistra Silvestri. Stimo Alessandro – prosegue - che oltre che essere un amico e un collega è una persona capace e sincero nella volontà di porsi a disposizione di una comunità. Sin da subito ho messo a disposizione della squadra la mia professionalità ed intraprendenza, per portare avanti un “impegno comune” e far crescere il comune di Luni. Ricordo il trasporto con il quale ho iniziato questo percorso politico, un entusiasmo che nel tempo è andato scemando e considerato che comunque la mia volontà è e resta quella di far crescere il comune di Luni non posso continuare a convivere in questa maggioranza, nella quale non mi riconosco e della quale non riesco più a vedere un mio contributo ed è per questo che ho deciso di guardarmi intorno”.



Palladino aggiunge: “Nella vicina Sarzana vedo le capacità riformiste e lo spirito di cambiamento positivo che ha saputo imprimere con forza Cristina Ponzanelli: una collega, una donna e una madre dalle qualità umane e professionali straordinarie e che ha saputo cambiare ed affrontare con coraggio importanti e complesse sfide. Il sindaco di Sarzana ha la stessa visione di futuro e di sviluppo del Presidente di Regione Giovanni Toti. Per questo sto valutando una mia adesione al nuovo movimento 'Cambiamo!'. Affermo, per concludere, sempre il grande rispetto e stima che continuo a nutrire nei confronti del sindaco Silvestri, per il quale da oggi mi porrò comunque all’opposizione, sempre in un’ottica costruttiva per la nostra città."