Palladino (Cambiamo): "Bene stanziamento Regione, ora amministrazione non perda tempo"

Sarzana - Val di Magra - “Grazie alla giunta regionale e in particolare all’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone per questo suo primo atto del nuovo mandato di Giovanni Toti, con cui ha previsto un importante stanziamento per la difesa del suolo di molti comuni tra cui Luni (QUI)". Lo afferma Orsola Palladino, esponente di "Cambiamo" nel consiglio comunale di Luni. "L’attenzione destinata al nostro territorio - aggiunge - non è, del resto, una novità per l’amministrazione regionale e fa piacere che il primo atto di questo nuovo mandato sia anche simbolicamente una conferma, senza guardare ai colori dei sindaci ma soltanto alle emergenze e alle priorità dei territori. La frana di Serravalletta nel nostro comune deve essere assolutamente messa in sicurezza, per evitare l’evacuazione dei cittadini in caso di grave allerta. Ora l’amministrazione comunale di Silvestri non perda tempo e impieghi subito le risorse, i cittadini non possono più aspettare".