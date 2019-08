Paita: "Mattarella è un traditore? Sarà bene che Iacopi lasci"

Sarzana - Val di Magra - "Il post del capogruppo leghista in consiglio comunale di Sarzana, Emilio Iacopi, in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella viene definito 'Traditore della patria', testimonia bene il senso delle istituzioni del Carroccio. Il capo dello Stato e' definito 'traditore' per non aver violato la Costituzione repubblicana sciogliendo il Parlamento per fare seguito alla richiesta di 'pieni poteri' giunta dal leader del partito, Matteo Salvini". Cosi' la deputata Pd, Raffaella Paita, in merito al polverone sollevato dopo l'ultima uscita dell'esponente del Carroccio: "Ci troviamo dinnanzi a un fatto grave e inquietante, ancor di piu' se consideriamo che l'esponente leghista e' anche un carabiniere. Parliamo di ipotesi di reato come oltraggio a un corpo politico e amministrativo dello Stato e vilipendio del presidente della Repubblica. Emilio Iacopi farebbe bene a rassegnare le immediate dimissioni e Matteo Salvini a chiedere subito scusa a Sergio Mattarella, anziche' manifestare in piazza contro se' stesso per la caduta del governo gialloverde".