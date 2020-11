Paita (Iv): "Il centro sociale Barontini torni agli anziani"

Sarzana - Val di Magra - "Togliere agli anziani la gestione del centro sociale Barontini di Sarzana appare ingiusto". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia VIva, a proposito della vicenda della struttura sarzanese, non più affidata dal comune di Sarzana in autogestione a un'associazione di anziani.

"Quella del Barontini è una storia culturale e associativa unica. Il caso di un gruppo di anziani che decidono di fondare un centro per loro stessi è così bello e raro che poteva essere preservato. Spero che il comune rivaluti l’importanza associativa degli anziani e possa rimediare a questa situazione".