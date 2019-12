Paita: "Il Parco di Montemarcello va potenziato, non chiuso"

Sarzana - Val di Magra - “Tutto il mondo parla di transizione energetica. I ragazzi riempiono le piazze. Bonaccini ha appena annunciato che pianterà 4 milioni e mezzo di alberi, uno per ogni abitante della sua regione. E in Liguria? Si riducono le aree dei Parchi, il Parco nazionale di Portofino non decolla perché non gli si vuol dare una dimensione adeguata. E poi questa incomprensibile crociata (non so come definire altrimenti questa iniziativa del consigliere Costa) per chiudere il Parco di Montemarcello”. Raffaella Paita, deputato di Italia viva, interviene così nel dibattito sul futuro dell'ente Parco che una proposta di legge del consigliere regionale di Liguria popolare vorrebbe fosse trasferito alle competenze della Provincia.



“Oggi - prosegue Paita - centinaia di persone e decine di associazioni hanno detto un no chiaro e forte sfilando a Lerici, il comune più importante. Italia viva si schiererà in consiglio regionale a difesa di questa istituzione, chiedendo anzi di dotarla di più mezzi, per consentirle di difendere al meglio un territorio fragile ma bellissimo”, conclude la parlamentare spezzina.